В Рязанской области школьный учитель мастурбировал прямо на уроке

В Кораблинском районе Рязанской области учитель одной из школ мастурбировал во время урока. Об этом сообщает «Областная рязанская газета».

По данным издания, действия педагога сняла на камеру мобильного телефона 13-летняя ученица 7-го класса. Девочка была единственной ученицей в классной комнате. Во время урока 54-летний учитель сидел за столом передl ней и совершал действия секусального характера.

О случившемся школьница сообщила маме, та обратилась к правоохранителям. Сообщается, что во время ожидания прибытия сотрудников полиции, руководство школы пыталось убедить родительницу не выносить «сор из избы».

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Журналисты выяснили, что подобные действия педагог предпринимал и раньше, но снять на видео школьница их не могла, так как у неё был кнопочный телефон. Опасаясь, что ей не поверят, девочка не сообщала взрослым.

«Областная рязанская газета» сообщает, что видео есть в распоряжении редакции.