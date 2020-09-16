В Рязанской области потеплеет до +24ºС

В четверг, 17 сентября, в Рязанской области потеплеет: днём синоптики ожидают +19…+24ºС. Об этом говорится в метеопрогнозе на сайте регионального управления МЧС России.

В ночь на завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём погода будет облачной с прояснениями, возможны кратковременный дождь, местами – гроза.

Ветер ожидается юго-западный, с переходом на южный, скоростью 6-11 м/с, утром и днём порывы 13-18 м/с. В отдельных районах области ветер будет ещё сильнее – местами его скорость порывами будет достигать 23 м/с.

– Температура воздуха ночью по области +2…+7°С, днём +19…+24ºС, – говорится в метеопрогнозе.