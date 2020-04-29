В Рязани завели уголовное дело после нападения на скорую помощь

В Рязани следователи возбудили уголовное дело после нападения на сотрудников скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.
Инцидент произошёл вечером 25 апреля в одном из дворов на улице Крупской в Рязани. Известно о нём стало после появления информации в социальных сетях.
Уголовное дело следователи завели по ст. 116 УК РФ (побои). Подозреваемыми проходят мужчина и женщина. Ранее сообщалось, что они, находясь в нетрезвом виде, напали на медиков.
Сейчас работа по делу продолжается, следователи решают вопрос о мере пресечения.
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