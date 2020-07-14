Из-за упавшего на улице Есенина дерева в Рязани временно изменились маршруты автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным мэрии, автобус №22 с площади Театральное едет по улице Ленина, через площадь Свободы, улицу Грибоедова, далее по улице Есенина в сторону Солотчи и обратно.

Автобус №13 от ТЦ «Круиз» едет по улице Есенила, затем поворачивает на Грибоедова, после чего через площадь Попова и улицу Радиозаводскую выезжает на улицу Новую, а затем на площадь Театральную.