Вторник, 11 августа, 2020
21.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

В Рязани водитель погиб, протаранив опору моста

7info

В понедельник, 10 августа, на трассе М-5 «Урал» в Рязани произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась в 21.45 на 189-м километре федеральной трассы. 43-летний житель Рязани, ехавший за рулём автомобиля «Лада Калина», не выбрал безопасную скорость и врезался в  опору железнодорожного моста.  От полученных травм рязанец скончался на месте ДТП.

По факту аварии проводится проверка.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Пителинском районе сбили насмерть 21-летнего пешехода
Следующая статьяЛысый «спортсмен» избил и изнасиловал девушку во время пробежки у школы

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса

Новости медицины
Владимир Путин на совещании правительства объявил о регистрации Россией первой вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости. Глава...
Узнать больше

В Рязанской области ещё 27 человек заболели коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области ещё у 27 человек выявлен коронавирус. Об этом 11 августа сообщила региональная опергруппа. Диагноз COVID-19 с...
Узнать больше

В Соколовке молодой рязанец зарезал мать

Новости Рязани
В посёлке Соколовка 23-летний парень зарезал мать. О происшествии сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. Страшный...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани стартует X сезон Ночной Хоккейной Лиги

Новости Рязани
Уже в сентябре в регионе будет дан старт юбилейному сезону Ночной Хоккейной Лиги. Программа развития НХЛ в регионе предусматривает...
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 10 августа

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 10 августа. В результате ДТП в...
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Касимовский район: движение вверх и земное притяжение

#КартаКосмосРязань
https://youtu.be/l7IboV0x5ZQ Как безмерно оно – притяженье Земли,Притяженье полей и печальных ракит,Всех дорог,...
Узнать больше

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+