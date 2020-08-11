В Рязани водитель погиб, протаранив опору моста

В понедельник, 10 августа, на трассе М-5 «Урал» в Рязани произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась в 21.45 на 189-м километре федеральной трассы. 43-летний житель Рязани, ехавший за рулём автомобиля «Лада Калина», не выбрал безопасную скорость и врезался в опору железнодорожного моста. От полученных травм рязанец скончался на месте ДТП.

По факту аварии проводится проверка.