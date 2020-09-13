В Рязани в ДТП перевернулся автомобиль

В Рязани во время ДТП перевернулся автомобиль.

По данным полиции, авария случилась в субботу, 12 сентября, в 19.55 у дома №1 на улице Промышленной. Водитель, 1983 года рождения, управлявший автомобилем BMW, врезался в едущий впереди автомобиль Nissan Almera под управлением водителя 1959 года рождения. после удара Nissan врезался в столб и перевернулся.

В аварии получил травмы водитель Nissan, его госпитализировали. Пассажирке автомобиля потребовалась медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка.