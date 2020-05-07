В Рязани убирают свалки и мусор

Как сообщают в МКУ «Управление по делам территории города Рязани», несмотря на действия ограничительных мероприятий, санитарная очистка областного центра проходит ежедневно. Сотрудники учреждения регулярно обследуют город на предмет выявления замусоренных участков и стихийных свалок, в том числе и по обращениям граждан, а также соблюдения Правил благоустройства города.
Так, за последние дни ликвидированы несанкционированные свалки и убран мусор на нескольких городских территориях – в районе ТЦ «Сити» на улице Сельских Строителей и в районе проезд Грибоедова, дом 5.
Контрольные мероприятия МКУ «УДТ» будут продолжены.
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