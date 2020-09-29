В Рязани стартовал отопительный сезон

Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела совещание с руководителями структурных подразделений в понедельник, 28 сентября. Одной из тем для обсуждения стал старт отопительного сезона в городе.

Так, отопление уже подали в 62 детских сада, 41 школу, 1 больницу. Теплоноситель поступил в 3 объекта культуры и 2 спортивных учреждения. Пуск тепла в жилые объекты начнётся 1 октября. Елена Сорокина поручила ежедневно докладывать о прохождении отопительного сезона в Рязани.

На следующей неделе в Рязани начнётся санитарный месячник. Ответственные за ту или иную городскую территорию должны определить даты субботников и провести их.

Кроме того, мэру города доложили о 20 автобусах, которые поступили в УРТ. Техника оформлена в лизинг, после прохождения необходимых процедур она выйдет на улицы Рязани.

Кроме того, в городе продолжаются мероприятия, направленные на профилактику распространения вирусных инфекций. Елена Сорокина напомнила рязанцам о прохождении вакцинации против гриппа.