В Рязани составлены первые протоколы на нарушителей режима самоизоляции

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В четверг, 9 апреля, сотрудники полиции в Рязани составили первые протоколы на нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Правоохранители провели рейды в общественных местах, в том числе и в парках. Там были выявлены двое мужчин, которые уже не в первый раз нарушают режим самоизоляции.

– Так, полицейские выяснили, что 32-летний рязанец опять беспричинно покинул своё жилище и находился в парке имени Гагарина, а 41-летний мужчина передвигался по Лесопарку – говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

На нарушителей составлены протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Эта статья появилась совсем недавно – 1 апреля 2020 года. Виновных могут оштрафовать на солидные суммы – от 15 до 40 тысяч рублей.