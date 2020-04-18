В Рязани сменился район-лидер по числу заражённых коронавирусом

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Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay

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Самое большое число заражённых коронавирусом в Рязани в Московском районе – 41 человек. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, вчера лидером по числу случаев COVID-19 был Железнодорожный район. При этом в Московском районе было всего 30 заболевших.

В субботу на второе место вышел Октябрьский район Рязани, где заболели 39 человек. За день число заражённых выросло на 11 человек. Железнодорожный район на третье месте – 34 человека, добавилось 3 случая. 

Меньше всего заболевших в Советском районе – 11 человек. Зарегистрирован 1 новый случай. 

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