В Рязани сбили мотоциклиста

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Вечером в пятницу, 12 июня, на улице Есенина в Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста. Информация об этом появилась в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР

По словам очевидца, авария случилась сразу после перекрёстка с улицей Грибоедова, напротив здания Минсельхоза Рязанской области. Не смогли разъехаться «мелкая жёлтая машина с женщиной за рулём» и чёрный кроссовер. Водитель последнего автомобиля принял вправо и подбросил мотоциклиста в воздух.

– В результате мотоциклист совершил полёт с потерей обуви, – написала свидетельница аварии.

Рязанка сообщила, что мотоциклист остался жив и смог самостоятельно подняться. В момент удара у него с ног слетели кроссовки.