В Рязани с COVID-19 госпитализированы двое детей

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По состоянию на 16 часов 17 апреля в больницах Рязани находятся на лечении 66 пациентов с COVID-19. Двое из них – дети. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Состояние шести заболевших оценивается медиками как тяжёлое. Три человека в возрасте 58, 65 и 66 лет подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 39 госпитализированных в состоянии средней тяжести, 21 – в удовлетворительном.

Все остальные заражённые коронавирусом рязанцы проходят лечение дома.