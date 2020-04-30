В Рязани продолжают борьбу с тонировкой

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В Рязани и области сотрудники ГИБДД продолжают бороться с незаконной тонировкой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Всего с начала текущей недели было выявлено более 21 тысячи нарушений ПДД. Из них более 300 случаев незаконной тонировки. Также было задержано более 20 нетрезвых водителей. 

За тонировку водителю грозит штраф. Если же нарушение не устраняется и человек продолжает ездить на тонированном автомобиле, его могут арестовать. В Рязани в последнее время подобные случаи не редкость. 

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