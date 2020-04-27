В Рязани продолжает работу «народный патруль»

В минувшие выходные активисты «народного патруля» проверили соблюдение ограничительных мер на территории Лесопарка и Речного порта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Волонтёры проводят рейды вместе с сотрудниками полиции. В «народный патруль» входят дружинники, представители органов местного самоуправления, неравнодушные жители Рязани.
В сообщении пресс-службы администрации отмечается, что рейды будут продолжены.
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