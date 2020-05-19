В Рязани прикрыли наркопритон на улице Тимакова

В Рязани сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона, располагавшегося в одном из домов на улице Тимакова. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Притон для употребления синтетических наркотиков организовал у себя в квартире 38-летний мужчина. В его жилище полицейские обнаружили и изъяли предметы для употребления наркотиков.
На жителя Рязани завели уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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