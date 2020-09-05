В Рязани перекроют движение по мосту на улице Ленина

С понедельника, 7 сентября, в Рязани перекроют движение для пешеходов по Астраханскому мосту на улице Ленина. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Движение будет перекрыто по тротуару со стороны Почтамта. Сделают это для проведения подготовительных работ к ремонту моста.

– На время ремонта будут установлены информационные щиты и знаки, – сообщается на сайте мэрии.

В администрации Рязани отметили, что в дальнейшем планируется перекрыть движение по улице Ленина и для автомобилей. О том, когда это будет сделано, сообщат дополнительно. Также как и о том, как изменятся маршруты общественного транспорта.