В Рязани ограничат движение транспорта по улице Черновицкой

С 8 часов 29 мая до 24 часов 20 июня в Рязани будет ограничено движение транспорта по улице Черновицкой. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
По информации мэрии, причина ограничений – капитальный ремонт теплотрассы. Движение будет ограничено на участке от дома №5 на улице Черновицкой до пересечения с улицей Гагарина. Две полосы дороги в сторону улицы Гагарина будут закрыты.
– Место проведения работ будет огорожено и обозначено соответствующими знаками, – говорится в сообщении администрации Рязани.
Из-за ограничений изменятся маршруты движения общественного транспорта. В частности, автобусы №№2, 3, 6, 16 при движении со стороны микрорайона Южный будут объезжать место ремонта по улицам Островского, Стройкова и Гагарина, после чего вернутся на привычный маршрут. Также будут ездить и маршрутки №№30, 33, 50, 70, 71, 90, 96, 99.
Автобус №23 и маршрутка №58 будут ездить после Технологического колледжа по улице Островского, после чего по своему маршруту.
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