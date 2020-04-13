В Рязани обработаны спецсредством ещё 85 мест общего пользования

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В областном центре продолжается обработка детских и спортивных площадок, а также остановочных комплексов. 13 апреля дезинфекция спецсредством была проведена на 20 площадках, а также на остановках общественного транспорта на маршрутах Железнодорожного и Октябрьского районов. Обработано 65 остановочных павильонов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. 

Работу осуществляют сотрудники Дирекции благоустройства города совместно со специалистами МЧС России по Рязанской области.

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