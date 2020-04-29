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В Рязани нашли пропавших девочек-подростков

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Местонахождение 15-летних Анны Найдёновой и Любови Соломатиной, а также 16-летней Анастасии Соломатиной было неизвестно с 26 апреля.  Девочки сбежали из Центра психолого-педагогической реабилитации.

Волонтёры сообщили, что после появления ориентировки на розыск подростков появилась информация, благодаря которой беглянок нашли сотрудники полиции. 

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