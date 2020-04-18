В Рязани начали санитарную обработку города

-

В субботу, 18 апреля, в Рязани пройдёт масштабная уборка города и обработка его от коронавируса. Об этом сообщалось ранее.

Работы по дезинфекции уже начались. Фотографии размещены в паблике Рязань Сейчас. На них видно, как сотрудник МЧС поливает разворотный круг общественного транспорта.

Напомним также, что общественный транспорт сегодня работать не будет, а в городе будут ограничивать движение.

Фото: Сергей Лозин