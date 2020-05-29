В Рязани ищут пропавшего мужчину

В Рязани пропал 22-летний Владислав Олегович Печерских. Информация об этом появилась на странице ПСО «ЛизаАлерт».
О судьбе молодого мужчины ничего не известно с 11 мая 2020 года.
Приметы пропавшего: рост – 1 метр 72 сантиметра, нормального телосложения, волосы тёмно-русые короткие, глаза карие.
В день пропажи на Владиславе были надеты длинная куртка чёрного цвета, белая водолазка. На ногах тёмно-серые джинсы и кроссовки чёрного цвета.
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