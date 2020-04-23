В Рязани ищут очевидцев ДТП с пострадавшей

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП в Рязани. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.
Авария случилась 28 ноября 2019 года в 17.30 у дома №5 на улице Кальной в Рязани. 59-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» совершил столкновение с автомобилем «Дэу Нексия» под управлением 22-летней девушки. В результате происшествия девушка попала в больницу.
Всех, кто может что-либо сообщить по факту ДТП, просят звонить по телефону в Рязани: (4912)29-96-32. Также можно подойти лично на улицу Фирсова, 12 корпус 1. Кабинет №17.
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