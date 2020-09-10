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Новости РязаниПроисшествия

В Рязани ищут очевидцев ДТП с 89-летним водителем

7info

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего под Рязанью. Сообщение об этом появилось на сайте УМВД России по Рязанской области.

Авария произошла в понедельник, 7 сентября, в 11.25 на 55-м километра автодороги Спас-Клепики – Рязань. Столкнулись «Ниссан Патфайндер» под управлением 21-летнего рязанца и ВАЗ-2105 под управлением 89-летнего жителя Рязанского района.

От полученных травм пожилой водитель умер на месте аварии. Второй участник ДТП получил травмы. 

Всех, кто может что-либо сообщить по факту аварии, просят звонить по телефону: 44-46-08.

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