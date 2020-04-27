В РГУ появится институт естественных наук

Естественно-географический факультет РГУ имени Есенина преобразуют в институт естественных наук. Об этом сообщается на сайте вуза.
Решение о преобразовании приняли на заседании Учёного совета университета. За него все участники совещания, прошедшего в дистанционном формате, проголосовали единогласно.
В сообщении на сайте вуза отмечается, что в составе института сохранятся все кафедры, все преподаватели продолжат работу. Появление института позволит создать чёткую структуру, которая объединит образовательное и научное направление.
Преобразование факультета в институт произойдёт 1 сентября 2020 года.
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