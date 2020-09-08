В Кораблинском районе обнаружили бесхозные скотомогильники

Прокуратура Кораблинского района совместно с Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами животноводства (биологическими отходами). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки установлено, что на территории Незнановского сельского поселения в селе Семион расположена биотермическая яма (скотомогильник).

Территория скотомогильника не огорожена по всему периметру глухим забором. Это создаёт условия доступа на территорию биотермической ямы посторонних лиц и животных. По правилам территорию скотомогильника огораживают глухим забором высотой не менее 2 метров с въездными воротами. С внутренней стороны территории скотомогильника отсутствует по всему периметру траншея глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м, а также перекидной мост.

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Скотомогильник состоит из двух биотермических ям, обе ямы полностью открыты, в одной из ям присутствуют костные останки, а также имеется свободный доступ к её содержимому и возможность сброса биологических отходов.

Подобные нарушения выявлены также при эксплуатации биотермической ямы в пос.Быковская Степь.

Таким образом, данные скотомогильники не отвечают ветеринарно-санитарным требованиям, их эксплуатация осуществляется с грубым нарушением ветеринарно-санитарных правил, что создаёт угрозу возникновения и распространения инфекций, опасных для животных и человека, и соответственно, предполагает возможность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Скотомогильники на балансе ни у кого не числятся, право собственности на них в установленном законом порядке ни за кем не зарегистрировано, то есть, скотомогильники являются бесхозяйным объектом недвижимости.

В связи с этим прокуратурой района 28 августа в Кораблинский районный суд направлено 2 административных исковых заявления о признании бездействия администраций муниципального образования – Ключанского и Незнановского сельских поселений незаконным. Также прокуратура просит обязать местные власти обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества – скотомогильника.