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В Клепиковском районе мотоциклист сбил 9-летнего велосипедиста

7info
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В среду, 10 июня, в Клепиковском районе произошло ДТП, в результате которого серьёзно пострадал 9-летний ребёнок. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

ДТП случилось в 15.30 в деревне Неверово. Мужчина, ехавший на мотоцикле Lifan, на крутом повороте не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся ему навстречу 9-летним велосипедистом.

В результате ДТП ребёнок получил травмы, его доставили в Рязань, в детскую областную клиническую больницу. 

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