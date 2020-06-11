В Клепиковском районе мотоциклист сбил 9-летнего велосипедиста

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В среду, 10 июня, в Клепиковском районе произошло ДТП, в результате которого серьёзно пострадал 9-летний ребёнок. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

ДТП случилось в 15.30 в деревне Неверово. Мужчина, ехавший на мотоцикле Lifan, на крутом повороте не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся ему навстречу 9-летним велосипедистом.

В результате ДТП ребёнок получил травмы, его доставили в Рязань, в детскую областную клиническую больницу.