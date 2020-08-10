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Новости РязаниПроисшествия

В ДТП в Шиловском районе погибла 15-летняя девушка

7info

Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области сообщила подробности смертельного ДТП в Шиловском районе

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в воскресенье, 9 августа, в 04.15 на 4-м километре автодороги Фролово – Лесной – Алехово. 26-летняя местная жительница, ехавшая за рулём автомобиля ВАЗ-217030, не выбрала безопасную скорость с учётом погодных условий, в результате чего совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.  

В результате ДТП погибла 15-летняя пассажирка. Девушка скончалась на месте аварии. Женщина-водитель и 25-летний пассажир получили травмы. 

Позднее выяснилось, что виновница аварии не имела водительского удостоверения, машина не была зарегистрирована, страховка отсутствовала. 

По факту смертельного ДТП проводится проверка. 

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