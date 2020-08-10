В ДТП в Шиловском районе погибла молодая девушка

В результате ДТП в Шиловском районе погибла девушка 2004 года рождения.

По данным пресс-службы УМВД России по Рязанской области, авария случилась в воскресенье, 9 августа, в 04.25 на автодороге Мосолово – Лесной. Автомобиль «Лада Приора» под управлением девушки 1994 года рождения ехал со стороны села Мосолово, водитель не справилась с управлением и машина оказалась в кювете.

В ДТП погибла 16-летняя пассажирка. Девушку водителя и пассажира 1995 года рождения госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.