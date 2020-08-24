В ДТП в Касимовском районе пострадали две девочки

В результате ДТП в Касимовском районе пострадали две девочки в возрасте 10 и 6 лет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в пятницу, 21 августа, в 02.50 на 188-м километре автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород. 22-летний житель Липецка, ехавший на автомобиле «Лада Калина» в сторону Касимова, уснул за рулём и съехал с дороги.

В ДТП травмы получили юные пассажирки автомобиля, им потребовалась помощь врачей.

Реклама

В Госавтоинспекции уточнили, что дети перевозились в машине с нарушением ПДД.

По факту аварии проводится проверка.