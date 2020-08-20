В ДТП на улице Зубковой в Рязани пострадали два человека

В результате ДТП на улице Зубковой в Рязани травмированы два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в четверг, 20 августа, в 19.00 у дома №20 на улице Зубковой в Рязани. Водитель, 1999 года рождения, на автомобиле ВАЗ-2107 врезался в полуприцеп большегруза.

В столкновении с фурой получили травмы водитель легкового автомобиля и его пассажир, 1970 года рождения. Им потребовалась помощь медиков.

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По факту аварии проводится проверка.

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