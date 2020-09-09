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Новости РязаниПроисшествия

В ДТП на улице Добролюбова пострадали два человека

7info

В результате ДТП на улице Добролюбова в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась во вторник, 8 сентября, в 09.40 у дома №33/51. 46-летняя жительница Рязани, ехавшая за рулём автомобиля «Ниссан Икс-Трейл», по предварительным данным, на нерегулируемом перекрёстке не пропустила «Шкоду Октавиа» под управлением 62-летнего рязанца.

В ДТП получили травмы водитель «Шкоды» и его 69-летняя пассажирка.

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По факту аварии проводится проверка. 

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