В центре Рязани сносят старый деревянный дом

В субботу, 30 мая, в центре Рязани начали сносить деревянный дом. Информация об этом появилась в группе Настоящая Рязань.
Сообщается, что рабочие демонтируют дом №10 на улице Садовой. В соцсети сообщается, что у этого дома были наличники в стиле классицизма.
В пресс-службе мэрии сообщили, что на месте побывал заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров. Выяснилось, что здание сносят представители собственника участка. Все необходимые документы для этого есть. Кроме того, ранее в администрацию города было направлено уведомление о сносе.
По данным мэрии, старый дом не является объектом культурного наследия, работы по его сносу проводятся по закону.
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