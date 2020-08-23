Упавшая бочка убила подсобного рабочего в Сасовском районе

В Сасовском районе после гибели подсобного рабочего завели уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

ЧП в деревне Елизаветовка случилось днём 20 июля 2020 года. При демонтаже старой водонапорной башни погиб житель Сасова, 1960 года рождения. На мужчину упала металлическая бочка.

В ходе проверки было установлено, что при проведении работ не соблюдались правила техники безопасности. Кроме того, выяснилось, что ответственные лица фирмы-подрядчика не контролировали процесс демонтажа.

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Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки. Его расследование продолжается.