УМВД возбудило дело после митинга на Почтовой в Рязани

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В Рязани сотрудники полиции возбудили административное дело после несанкционированного митинга на улице Почтовой. Сейчас полицейские проводят проверку.

Поздно вечером в пятницу, 26 июня, на главной пешеходной улице Рязани собралась группа молодых людей и устроила акцию против журналиста Михаила Комарова.

Комаров – блогер и главный редактор сетевого издания «Своя колокольня». Он много пишет о криминале, экономике. При этом публикации Комарова весьма неоднозначные. Недавно у него сгорела машина.

Полицейские проводят проверку, в ходе которой установят организатора несанкционированного митинга на улице Почтовой и его участников.