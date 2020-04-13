УФАС: цены на имбирь стабилизировались

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В Рязани стабилизировались цены на имбирь. Об этом сообщила пресс-служба УФАС России по Рязанской области.

По данным антимонопольщиков, сейчас средняя цена килограмма имбиря в Рязани составляет 675 рублей.

В сообщении отмечается, что рост цен был вызван повышенным ажиотажем после появления сообщений о том, что имбирь защищает от коронавируса. Это не соответствует действительности. В итоге, благодаря рыночным механизмам, цены стабилизировалась в федеральных сетях.

– Как считает ФАС России, постепенно к такой же стоимости придут и мелкие розничные продавцы, – говорится в сообщении УФАС по Рязанской области.