У учительницы из Сасово украли гаражные ворота

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Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в краже со взломом из гаража, расположенного в райцентре. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 45-летняя жительница Сасово, которая сообщила, что из ее расположенного в городе гаража похитили металлические ворота. Также злоумышленники проломили стену кирпичного гаража.

Полицейские немедленно выехали на адрес и осмотрели пострадавший гараж. Выяснилось, что взломщик проник в гараж через свежий пролом, который проделан в кирпичной стене твердым металлическим предметом, возможно, кувалдой. Затем были полностью демонтированы металлические ворота. Транспортных средств или других габаритных металлических изделий в гараже не хранилось.

Оперативники уголовного розыска предположили, что злоумышленник попытается реализовать похищенное как металлолом и объехали ближайшие пункты приема вторсырья. В одном из них сотрудники полиции обнаружили металлические ворота, похожие на похищенные. Конструкцию уже разрезали на части для дальнейшей транспортировки, но полицейские по характерным признакам, указанным пострадавшей, опознали краденые ворота.

Сотрудники полиции установили личность мужчины, который сдал в пункт вторсырья ворота, и разыскали его. К хищению оказался причастен ранее судимый за кражу 32-летний житель Сасовского района. Злоумышленника задержали.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, которой предусмотрено наказание виде лишения свободы на срок до 5 лет.