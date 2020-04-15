Традиционная встреча с ректором РГУ пройдёт в онлайн-режиме

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В четверг, 16 апреля, состоится традиционная встреча с ректором Рязанского госуниверситета имени С. А. Есенина Андреем Минаевым. Об этом сообщается в официальной группе вуза в социальной сети ВКонтакте.

Ранее подобные встречи со студентами проходили в апреле в рамках лагеря-семинара «Мы вместе». Но теперь из-за коронавируса он перенесён. Тем не менее, в вузе решили не отказываться от общения и провести онлайн-встречу.

– Вы сможете задать Андрею Ивановичу интересующие вас вопросы или поделиться информацией о возникших проблемах при дистанционном обучении, – говорится в сообщении ВК.

Мероприятие пройдет в платформе Zoom. Начало – в 13.30.

Подключиться к конференции Zoom https://us04web.zoom.us/j/72189797634

Идентификатор конференции: 721 8979 7634