Традиционная встреча с ректором РГУ пройдёт в онлайн-режиме

В четверг, 16 апреля, состоится традиционная встреча с ректором Рязанского госуниверситета имени С. А. Есенина Андреем Минаевым. Об этом сообщается в официальной группе вуза в социальной сети ВКонтакте.
Ранее подобные встречи со студентами проходили в апреле в рамках лагеря-семинара «Мы вместе». Но теперь из-за коронавируса он перенесён. Тем не менее, в вузе решили не отказываться от общения и провести онлайн-встречу.
– Вы сможете задать Андрею Ивановичу интересующие вас вопросы или поделиться информацией о возникших проблемах при дистанционном обучении, – говорится в сообщении ВК.
Мероприятие пройдет в платформе Zoom. Начало – в 13.30.
Подключиться к конференции Zoom https://us04web.zoom.us/j/72189797634
Идентификатор конференции: 721 8979 7634
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