Стали известны подробности массового ДТП на Московском шоссе

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Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности массового ДТП на Московском шоссе в Рязани.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в четверг, 4 июня, в 13.40 напротив дома №22Б на Московском шоссе. На полосе движения в сторону Москвы столкнулись легковушка и небольшой грузовик. После этого они выехали на встречку, где столкнулись ещё четыре автомобиля.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали четыре человека.

Из-за ДТП даже пришлось перекрывать Московское шоссе, организовывался объезд.

Видео с места аварии можно найти здесь.