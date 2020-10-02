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Новости РязаниПроисшествия

Стали известны подробности ДТП под Рязанью, в котором погибли женщина и ребёнок

7info

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщили подробности ДТП под Рязанью, в результате которого погибли женщина и ребёнок. 

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в четверг, 1 октября, в 11.00 на 215-м километре трассы М-5 «Урал» у села Листвянка в Рязанском районе. 50-летний житель Рязанской области, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-2110 из Рязани в сторону Самары, совершая разворот в технологическом разрыве барьерного ограждения, в нарушении требований дорожного знака 4.1.1 «Движения прямо» и горизонтальной дорожной разметки 1.2, не пропустил «Вольво» под управлением 49-летнего рязанца. 

В ДТП погибли 12-летний пассажир и 45-летняя пассажирка «десятки». В больницу попали водитель этого автомобиля, а также 4-летняя и 50-летняя пассажирки. 

По факту аварии проводится проверка. 

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