Соцсети: рязанцы в супермаркете закупаются на шашлычки

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В гипермаркете «Лента» в Рязани образовались очереди из покупателей, которые «закупаются на шашлычки». Фотографии размещены в паблике Новости Рязани ВКонтакте.

Напомним, сейчас в Рязани и по всей области действует режим самоизоляции из-за коронавируса. Жителям не рекомендуется покидать дома без необходимости, собираться компаниями.

В комментариях некоторые пользователи пишут, что режим всё же надо соблюдать и шашлыки в это время делать не стоит. Другие же отмечают, что люди могут жить в загородном доме и делать шашлык у себя во дворе. Так режим самоизоляции нарушен не будет.

Стоит также отметить, что очереди в магазине не такие уж и большие. При этом люди в них стоят на расстоянии друг от друга.