Скончался бывший вице-губернатор Рязанской области Николай Мужихов

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В возрасте 68 лет ушёл из жизни бывший вице-губернатор Рязанской области Николай Мужихов.

Мужихов родился в 1951 году в Сасовском районе, в селе Пичкиряево. С 1996 по 2002 год работал в администрации Рязани, был первым заместителем мэра города. В 2003 году его назначили вице-губернатором Рязанской области.

Умер Николай Васильевич после продолжительной болезни.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.