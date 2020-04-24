Рязанским волонтёрам рассказали о выдаче пропусков

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Заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий провел рабочую встречу с волонтерами единого call-центра по вопросам, касающимся изменений в оформлении пропусков на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства. 

Зампред подробно разъяснил волонтерам особенности и условия действия пропускного режима для юридических лиц, который будет временно введен в Рязанской области с 27 апреля 2020 года. Пропуск на передвижение физических лиц в личных целях потребуется жителям в том случае, если будет выпущено соответствующее распоряжение губернатора.

Евгений Беленецкий рассказал, в частности, что по QR-коду уполномоченные лица смогут проверить время выхода человека из дома, цель, и другую информацию, которая была введена при оформлении пропуска и оценить соответствие заявленной цели выхода и фактического местоположения.

Пропуск на частное лицо, либо на работающего сотрудника оформляется через установленную форму на сайте правительства области (указываются личные данные, номер машины (при наличии), цель и адрес передвижения). Также потребуется подтвердить, что заявитель не контактировал с больными коронавирусом, не имеет симптомов респираторных инфекций, в том числе повышенной температуры, соблюдает меры профилактики и осознает свою ответственность в условиях режима повышенной готовности. После заполнения всех полей формы пропуска на экране появится QR-код, которого будет достаточно для последующего перемещения. Его можно будет скачать, распечатать, сохранить на телефон или сфотографировать.

Получить пропуск сможет любой житель Рязанской области независимо от возраста. Если у человека нет для этого возможности, знаний или технических средств – то таким людям помогут волонтеры.

Заявка на пропуск для юридических лиц оформляется на сайте правительства Рязанской области по кнопке «Оформление пропуска на передвижение» при условии оформления «Декларации о деятельности» организации. Пропуск с уникальным QR-кодом формируется на каждого сотрудника. При заполнении формы пропуска необходимо указать рабочий график – выбрать в календаре рабочие дни и заполнить рабочее время сотрудника.

Ранее выданные пропуска необходимо будет переоформить. Для этого предусмотрен переходный период не менее 3-х дней. Следует учитывать, что для физических лиц норма носит рекомендательный характер, для юридических лиц – обязательный.

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