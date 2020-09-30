Следком возбудил уголовное дело о взятке при поступлении в рязанский вуз

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух жителей Рязани. Их подозревают в посредничестве во взяточничестве (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении жителя Московской области, подозреваемого в покушении на дачу взятки в крупном размере (по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, двое рязанцев предложили жителю Московской области помочь в поступлении его дочери в одно из рязанских учебных заведений. За это они просили 800 тыс рублей, которые собирались передать должностному лицу учебного заведения.

13 августа в одном из рязанских кафе мужчина передал рязанцу 10 тыс 900 долларов. Довести задуманное до конца мужчинам помешали сотрудники полиции.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.