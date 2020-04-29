Рязанский райцентр накрыла настоящая пыльная буря

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В среду, 29 апреля, в посёлке Сараи разыгралась настоящая пыльная буря. Такого природного явления не помнят и местные старожилы, сообщает сайт издательства «Пресса»

Сегодня днём в Сараях, как и в целом в Рязанской области, сильный ветер. На местной метеостанции говорят, что его скорость достигала 21 метра в секунду. Ветер бывает и сильнее, но такой пыли в посёлке раньше не было. 

68-летний местный житель Сергей Литвинов рассказал, что за свою жизнь подобного он не видел. 

– Ну, был сильный ветер, гнал пыль, завивал вихри, но, чтобы пыль постоянно стояла в воздухе, не помню, – заявил Литвинов.

Один из водителей, ехавший по дороге через посадку, даже был вынужден включить аварийку и снизить скорость. Мужчина боялся, что в таком «тумане» другие водители его просто не заметят.

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