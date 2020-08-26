Рязанский музыкальный театр продолжает работу, несмотря на слухи о вспышке коронавируса. Об этом сообщается в группе театра в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, ранее на странице губернатора Рязанской области николая Любимова появилось обращение, в котором пользовательница ВКонтакте сообщила о заболеваниях коронавирусом в театре. Также она написала, что руководство никаких мер не предпринимает.

После этого ситуацию прокомментировали в оперативной группе регионального правительства, рассказав о случаях заболевания среди сотрудников театра. при этом вспышку заболеваемости в опергруппе опровергли. Также с заявлением выступил и сам театр.

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В группе музыкального театра ВКонтакте сообщается, что сейчас идут репетиции, при этом соблюдаются все предписания Роспотребнадзора.

– Надеемся на скорую встречу с вами, дорогие зрители, на премьере мюзикла М.Дунаевского «Алые паруса», – говорится в сообщении.