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Новости РязаниОбщество

Сотрудники Рязанского музыкального театра опровергли слухи о вспышке коронавируса в их коллективе

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Во вторник, 25 августа, появилась информация о вспышке коронавируса в Рязанском музыкальном театре. Об этом в социальных сетях написала пользовательница под ником Мария Тронь. Позже информацию опровергла опергруппа регионального правительства.

Сотрудники театра обратились в СМИ с открытым письмом. Они заявили, что человек с таким именем в театре никогда не работал и никому из коллектива неизвестен.

В письме также отмечается, что два сотрудника театра, действительно, заразились коронавирусом, но своевременно предприняли необходимые меры и ушли на больничный. Руководство театра не только не препятствовало уходу сотрудников на больничный, о чём сообщалось в фейковом комментарии, но и предприняло все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. Это могут подтвердить сотрудники РИА «7 новостей», которые 19 августа приходили в театр для записи интервью с художником по костюмам Валентиной Комоловой. На входе всем измеряют температуру и предлагают обработать руки антисептиком. Социальная дистанция соблюдалась даже при записи сюжета.

– Мы очень переживаем за работу нашего театра, за успешный выпуск премьеры, которая из-за пандемии и так была отложена на достаточно большой срок! Просим распространить эту информацию в ваших СМИ! Мы не хотим быть закрытыми из-за одного нелепого комментария в соцсетях с фейкового аккаунта, мы хотим продолжать работать и надеемся в скором времени встретиться со зрителями! – говорится в открытом письме.

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