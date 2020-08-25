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Новости РязаниКультура

Появилась информация о вспышке коронавируса в Музыкальном театре Рязани

7info
Изображение Tumisu с сайта Pixabay

Пользовательница соцсети ВКонтакте Мария Тронь написала на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова о вспышке коронавируса в Музыкальном театре Рязани. 

По её словам, сейчас на больничном около 10 человек, у нескольких из них подтверждён COVID-19.

Рязанка умоляет губернатора помочь. Она написала, что руководство театра «не может трезво оценить сложившуюся ситуацию». Происходящее в театре девушка называет мором

– Что говорить, до недавнего времени, пока не начался мор, руководство принципиально не носило маски и перчатки, – написала она.

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Рязанка просит главу региона помочь, так как уже на среду в театре назначены репетиции с участием массы народу. 

– Нам страшно! Помогите! – обращается девушка к Николаю Любимову. 

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