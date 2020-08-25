Появилась информация о вспышке коронавируса в Музыкальном театре Рязани

Пользовательница соцсети ВКонтакте Мария Тронь написала на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова о вспышке коронавируса в Музыкальном театре Рязани.
По её словам, сейчас на больничном около 10 человек, у нескольких из них подтверждён COVID-19.
Рязанка умоляет губернатора помочь. Она написала, что руководство театра «не может трезво оценить сложившуюся ситуацию». Происходящее в театре девушка называет мором
Рязанка просит главу региона помочь, так как уже на среду в театре назначены репетиции с участием массы народу.