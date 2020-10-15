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Новости РязаниОбщество

Рязанский Минобр высказался о переходе школьников на дистанционное обучение

7info7

В Рязанской области не планируется массовый переход школьников на дистанционное обучение. Об этом Министерство образование и молодёжной политики Рязанской области рассказало рязанцам в соцсети «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос рязанцев о переходе школьников на «дистанционку», представитель Минобра сообщил, что в настоящий момент на удалённый режим обучения переводятся отдельные классы по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

Ранее стало известно о том, что на «дистанционку» переходят школьники Москвы. Речь идёт об учащихся 6-11 классов.

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