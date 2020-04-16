Рязанский коронавирусный call-центр принял более 9,5 тысяч звонков

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В круглосуточный коронавирусный call-центр, созданный по распоряжению губернатора Николая Любимова, поступило 9548 звонков. Такие данные по состоянию на 14 часов 16 апреля сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Позвонив по телефону +7 (4912) 392-071, рязанцы могут получить психологическую помощь, договориться о доставке продуктов и лекарств на дом, получить консультации. 

Ещё один такой центр работает на базе РязГМУ. Туда можно звонить по телефонам: +7 (4912) 97-18-13 или +7 (4912) 97-19-00. Звонки принимаются ежедневно с 8 до 18 часов. На эти номера позвонили 963 человека, волонтёры оказали 355 услуг.

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