Рязанские следователи просят помочь в поисках пропавшего мужчины

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Михалева Владимира Александровича, 30.08.1941 года рождения, уроженца и жителя г. Спас-Клепики Рязанской области.

В ходе проверки установлено, что 24 июля 2020 года около 11 часов 30 минут Михалев В.А. проходил по автодороге около рынка на ул. Интернациональная г. Спас-Клепики в направлении с. Екшур Клепиковского района Рязанской области и с тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост около 160 см., худощавого телосложения, вздут живот, глаза серо-голубые, волосы короткие седые с залысиной.

Может находиться в следующей одежде: шапка вязаная черного цвета, кофта серого цвета, спортивные брюки темно-синего цвета, шлепки резиновые черного цвета.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Михалева В.А. просьба обращаться по телефонам: 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).